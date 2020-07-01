郭采潔最近諸事不利，先是針對和羅志祥的陳年假消息開告，後來她又槓上批評她假文藝的鄉民，更公開貼出對方照片，引來其他網友貼她霸凌者標籤。今(1日)周刊報導，身心俱疲的郭采潔，最近參加主演的戲劇又遭換角，可說陷入人生低谷，讓身邊親友十分擔心她的心理狀態。

郭采潔上月在微博公開新歌，引來酸民轉發諷刺：「又約誰呀，一天天的，不是短暫別嗎，整天微博出來顯眼」、「唱歌不怎麼樣，演戲也就那樣吧」、「整天在那假文藝」。郭采潔起初正面回應：「藍女士，不喜勿轉發」，後來又貼出對方自拍照，直嗆：「妳看起來挺善良的，為什麼要這麼惡意呢」。

郭采潔後來刪文，並到該名網友微博寫下：「抱歉，一切」，據《鏡周刊》報導，郭采潔從年初就衰事不斷，本傳出由她主演的《孤獨的野獸》突然換角，製作人還意有所指說：「我們的女主角是大學畢業不久的小律師，年輕小姑娘」，後來郭采潔又莫名捲入「豬揚色變」，前陣子舊愛楊祐寧閃婚當爸，使好友都相當心疼，擔心她難過崩潰。

(中時電子報)