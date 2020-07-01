經濟數據持續改善，讓投資人更加確信由激勵措施帶動的經濟復甦就在眼前，周二美股三大指數收高，標普500指數漲破3,100點，終場創下逾20年來單季最大百分比漲幅。

周二收盤，道瓊工業指數漲217.08點或0.85%，為25,812.88點。標普500指數漲47.05點或1.54%，為3,100.29點，站上3,100點大關。那斯達克指數漲184.61點或1.87%，為10,058.77點。

標普500指數11大類股全面上揚，以能源股漲2.2%，表現最佳。

本月道瓊指數收漲1.7%，那斯達克指數漲6%。第二季道瓊指數收漲17.78%，創下1987年首季上漲21.56%以來的單季最大漲幅。那斯達克指數單季收漲30.63%，創下1999年第四季上漲48.18%以來的最大漲幅。

標普500指數第一季重挫20%，創下2008年第四季金融危機以來最大單季跌幅，但在政府推出前所未見的財政與貨幣激勵措施，以及在各地開始鬆綁防疫封鎖措施下，標普500指數第二季反彈逾19.95%，創下自1998年網路泡沫達到高峰以來的單季最大漲幅。

不過，標普500指數今年以來仍下跌約4%，且6月漲幅僅2%，因近來美國新冠肺炎新增病例激增，恐使重啟經濟的步伐放緩，並危及才剛萌芽的經濟復甦。

波音下挫5.75%，使道瓊指數漲幅受抑。挪威航空宣布取消97架波音飛機訂單，並向波音索賠737 Max停飛與787型客機引擎故障造成的損失。

美光科技上季業績與本季展望意外強勁，股價勁揚4.8%，帶動其他晶片股走高，費城半導體指數上漲2.7%。

優步收漲4.9%，媒體報導優步有意收購美食外送平台Postmate，雙方已展開協商。

(時報資訊)