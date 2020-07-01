亞果遊艇今以30元掛牌興櫃 09:012020/07/01 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞果遊艇開發公司（7566）於6月17日送件申請登錄興櫃股票，將在今（1）日掛牌興櫃買賣，掛牌價是30元，產業別是觀光業，興櫃主辦券商是統一證券。 根據櫃買中心資料顯示，亞果遊艇成立於民國103年7月間，董事長為侯佑霖，主要經營業務是經營會員制遊艇俱樂部、提供會員商務聯誼泊位、代管、維護等多元服務，送件時資本額為4億8,783萬元。亞果遊艇108年營收1億4,986萬元，稅前盈餘60.8萬元，稅後盈餘209.7萬元，每股盈餘0.05元。 (工商 ) #亞果遊艇 #興櫃 #經營 #會員 #今以 也許您會感興趣 財經熱門新聞 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 有大戶暴賺60億！驚洩7支明牌 散戶押對了？ - 財經 匯豐卡友看過來 三倍券要這樣用 - 財經 花旗卡友看過來 振興三倍券也有份了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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