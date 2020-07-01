亞果遊艇開發公司（7566）於6月17日送件申請登錄興櫃股票，將在今（1）日掛牌興櫃買賣，掛牌價是30元，產業別是觀光業，興櫃主辦券商是統一證券。

根據櫃買中心資料顯示，亞果遊艇成立於民國103年7月間，董事長為侯佑霖，主要經營業務是經營會員制遊艇俱樂部、提供會員商務聯誼泊位、代管、維護等多元服務，送件時資本額為4億8,783萬元。亞果遊艇108年營收1億4,986萬元，稅前盈餘60.8萬元，稅後盈餘209.7萬元，每股盈餘0.05元。

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