特斯拉創辦人穆斯克（Elon Musk）經營的航太科技公司SpaceX與美國國防部合作，在6月30日成功發射一枚運載GPS衛星的「獵鷹九號」（Falcon 9）火箭，是國防部首度同意以回收火箭執行軍事任務，也為SpaceX立下新的里程碑。

採用可回收一級推進器及主引擎的獵鷹九號30日從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）空軍基地順利發射，而裝有一級推進器及主引擎的下半部在火箭升空兩分半後自動脫離，並在6分鐘後著陸。

美國空軍30日發布新聞稿，讚嘆回收火箭推進器大幅節省成本，透露國防部對回收火箭的態度明顯轉變。

30日發射的獵鷹九號一級推進器先前已多次回收再利用，但從未執行過軍事任務，因為國防部先前一直擔心回收推進器會犧牲太空任務本身所需的儲備燃料，但經過SpaceX工程團隊與國防部多次討論細節後，國防部終於接納回收火箭。

(工商 )