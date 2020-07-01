光寶科(2301)宣佈今日(7月1日)為其固態儲存事業部門(SSD)營業讓與以股權交易方式出售予KioxiaHoldings Corporation交割基準日，光寶集團總執行長陳廣中表示，第3季「旺季不旺」是確定的，但第2季加上第3季仍會比去年同期好，下半年因工作天數較多，亦會優於上半年，不過由於儲存事業切割轉售，今年營收可能沒這麼漂亮，但全年每股盈餘有望優於去年的4.03元。

光寶儲存事業成立於1995年，該事業部於2008年設立個人電腦固態儲存事業部，並於2014年設置企業和雲端計算資料中心固態儲存事業部，提供企業和個人電腦客戶高度客製化的解決方案，知名客戶遍及美洲、歐洲和亞洲。

光寶科董事會於2019年8月30日通過將固態儲存事業部門轉讓售予KioxiaHoldings Corporation，所出售之業務為固態儲存事業部之營業與資產，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術及智慧財產權、客戶供應商關係，整起股權出售案原訂於今年4月1日完成，受到新冠肺炎疫情影響延至7月1日交割。

光寶科表示，固態儲存事業部門(SSD)之營業讓與以股權交易方式出售予KioxiaHoldings Corporation，處分業務為SSD之營業與資產、負債，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術、智慧財產權與客戶供應商關係等轉讓予KioxiaHoldings Corporation；光寶科去年10月25日之臨時股東會已通過將SSD分割讓與建興儲存科技股份有限公司，董事會業已通過以股權出售方式將其轄下子公司建興儲存科技股份有限公司與SolidState Storage Technology USA Corporation之100%股權，以及CNEXLabs Inc.之0.4%股權，售予Kioxia Holdings Corporation，本股權交易價格為現金1.65億美元。

除完成SSD部門轉售，光寶集團日前亦將轉投資閎暉股權出售予華新科(2492)，陳廣中表示，華新集團對於車用布局企圖心強烈，閎暉專注車內機構件等業務，華新集團取得閎暉9000張、約15%持股，希望能發揮一加一大於二的效果，處分後目前光寶仍持有閎暉18.87%股權，未來光寶不會再出售閎暉股權，仍將是最大股東。

受惠於遠距生活需求，光寶科第2季營運表現優於預期，尤其是NB、伺服器、資料中心等，不過隨著客戶補庫存拉貨告一段落，且全球新冠肺炎二度疫情蠢蠢欲動，讓電子產業傳統旺季蒙上陰影，陳廣中表示，第3季「旺季不旺」是確定的，但因第2季表現不錯，第2季加上第3季仍會比去年同期好，下半年因工作天數較多，亦會優於上半年，不過由於儲存事業切割轉售，今年營收可能沒這麼漂亮，但全年每股盈餘有望優於去年的4.03元。

光寶集團手上現金充沛是否會啟動併購？對此，陳廣中表示，光寶集團不會為了併購而併購，還是會優先尋找能與光寶現有優勢(電源、光電)互補的標的，例如：不可見光的光耦合器可以廣泛應用在多種產品，光寶在這個領域不算小，可以透過併購變得更大更好，預估明年才會評估購併。

光寶科表示，光寶集團將持續專注核心技術和競爭力，優化獲利能力與產品組合，進而提升股東、客戶與員工長期利益；中長期則聚焦於雲端運算帶來的商機，如電源管理系統、伺服器機殼與網通等IoT相關應用，以及光電元件與5G及AIoT等方面的創新應用。

(時報資訊)