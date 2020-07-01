振興三倍券今天正式開跑，除了紙本版，還有包括信用卡、行動支付及電子票證的數位板。今天開始綁定，7月15日開始領取及消費，使用期限至今年12月31日為止。在行動支付上，包括智冠(5478)旗下簡單付、歐買尬(3687)旗下歐付寶、橘子(6180)旗下橘子支付以及網家(8044)旗下Pi拍錢包，整合自家會員、多元支付場景回饋，拚下半年這一波非實體現金交易的虛擬商機。

智冠子公司藍新科技旗下《ezPay簡單付》電子錢包APP加入行動支付使用行列，與母公司智冠聯手推出鎖定玩家族群的「炎炎夏日Fun心玩，MyCard遊戲玩家專屬回饋方案」，使用《ezPay簡單付》電子錢包APP並完成登錄綁定，累積消費達3000元，除了可領回政府發放的現金回饋2000元，《ezPay簡單付》還將限量送出滿額回饋「200元MyCard會員點數」以及新註冊用戶再加贈回饋「300元MyCard會員點數」，加碼總價值最高可達「500元MyCard會員點數」。

歐買尬旗下歐付寶推出登記綁定後，直接先送300元折價券；累積消費達3000元，再加碼送1500元折價券，總回饋金額高達1800元。

橘子支付加碼200元零用金回饋，7月起也將陸續結合全台環球購物中心、鼎王麻辣鍋、無老鍋、(鹽)選輕鹽風燒肉、豐FOOD海陸百匯餐廳及清心福全等新上線通路，推出一系列加碼優惠，與實體通路業者攜手衝刺暑期消費旺季。

網家Pi拍錢包加碼「3倍券強勢開拍，P幣放大100％」活動，主推P幣折抵消費，且筆筆折抵P幣皆可享P幣折抵放大回饋最高100％抽獎機會，參加次數無上限。

Pi拍錢包指出，「數位券」綁定至Pi拍錢包不受時間、地點限制，隨時拿起手機輸入資料輕鬆登記綁定，且消費金額無面額規範，不論是超商、超市、百貨、餐飲、計程車及加油站等日常消費均可使用，可望成為民眾選擇誘因。為鼓勵廣大會員與消費者使用，此2000元回饋將特別以無效期的P幣入帳至會員的P幣帳戶中，1P幣等於1元，由消費者自由決定抵用時機，省去紙本找零湊數不便。

(時報資訊)