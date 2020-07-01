長科*(6548)訂7月16日為除息交易日，由於長科*公司有拿到部分轉單，第2季業績有機會季增年增，至於下半年因不確定性因素依舊存在，後續仍須觀察油價、疫情、美股走勢及中美貿易戰四個因素影響。

長科*董事會決議，長科*108年下半年每股配發0.9元現金股息，此次除息交易日為7月16日，除息基準日為7月24日，最後過戶日為7月19日，停止過戶期間為7月20日至7月24日，現金股息發放日為8月12日。

長科*日前公告，考量到日本生產環境不利於導線架製造，因此OM的兩大股東-長科和SMM於2019年9月取得共識，同意OM終止導線架製造業務，並將原先OM高階導線架產品線轉由長科生產，而長科*董事會於上月決議將轉投資公司Ohkuchi Materials Co., Ltd.(OM)股權以4.9億日圓售予住友金屬礦山株式會社(Sumitomo Materials Co., Ltd.，SMM)，長科把OM股權賣回給SMM，之後亦將承接OM的機器設備、生產技術和專利權，長科*表示，長科*賣回44%OM股權後，後續將與SMM簽訂技術移轉合約，由長科子公司接續生產供應OM現有客戶，並將先進的蝕刻技術移轉至長科，有利於長科獲利挹注。

中美貿易戰各國關稅壁壘，且大陸全力發展半導體產業鏈，長科*積極擴建台灣及大陸產能，其中台灣廠除承接OM的機器設備、生產技術和專利權，亦將投資30億元於高雄楠梓廠區建新廠，擴產QFN及建置蝕刻線，新廠預計2022年開始送樣認證並量產，大陸亦將設立新公司整併大陸蘇州廠及新廠，未來將主攻大陸當地客戶。

長科*第1季稅後盈餘為1.27億元，年成長3.25%，每股盈餘為0.36元，累計前5月合併營收為37.92億元，年成長3.83%。

長科表示，由於公司有拿到部分轉單，第2季業績有機會季增年增，至於下半年因不確定性因素依舊存在，後續仍須觀察油價、疫情、美股走勢及中美貿易戰四個因素影響。

(時報資訊)