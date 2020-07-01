後疫情時代，全球產業鏈產生改變，為協助台灣智慧交通及汽配業者在疫情期間持續爭取商機，外貿協會運用數位科技打造「台灣精品智慧交通線上展館」正式揭幕。

昨(6月30日)由貿協秘書長葉明水主持線上記者會，安排拓連科技、宏碁智通、慧友電子與台灣華傑4家企業，以線上直播方式發表最新解決方案。記者會吸引約320名國際買主及國際媒體線上觀看。

貿協秘書長葉明水表示，根據知名市調公司Markets and Markets資料，全球智慧交通市場規模自2017年的550億美元，將於2023年增至1,492億美元，年複合成長率達14.7%。近年來台灣亦有多家業者相繼投入智慧交通應用的領域，如國道ETC收費系統、電動機車換電站及電動汽機車充電站等，已在國際市場上創造不少成功案例。

貿易局副局長李冠志至現場為台灣智慧交通業者站台，並向國際買主大力推薦「台灣精品智慧交通線上展館」，他指出館內依照產品類別劃分：包含智慧交通解決方案、車用電子、汽機車零配件和維修工具等，共展示55件台灣精品最新得獎產品，線上館參觀者也可以藉由線上詢問單來與台灣公司洽詢產品進一步資訊。

「台灣精品智慧交通線上展館」的亮點產品包括，拓連科技的「先進雲端電動車充電營運系統」，為統籌所有電動車充電站順利運行的「大腦」，指揮電動車充電站進行所有重要運作功能。

慧友電子近年將專業的監控技術投入在車用安全領域，「車用數位錄放影機」獲2020年台灣精品獎，其強固的外型，通過美國軍規防震防摔認證，適用於火車、鐵道和車隊管理等領域。

致力於發展智慧交通解決方案的宏碁智通，2020年獲獎之「智慧路邊停車計時收費系統」，整合電子票證、車輛偵測、車牌辨識及停車App，目前於台北、台南及高雄軟體園區皆已設置應用。

台灣華傑30年來專注生產各類型開關，近年致力於新式樣薄型化的產品研發製造，佈局中高階產品市場。其獲獎的「6系列無聲開關」以「靜」為出發點，主要應用於車載產業鏈的方向盤功能鍵，目前在ISUZU、HONDA已經完成整車測試並進行批量試產。

(時報資訊)