川普民調慘澹

川普民調慘澹

在民調慘澹的衝擊下，美國總統川普和競選團隊正打算長期抗戰。

據CNN新聞網6月30日報導，川普競選團隊已準備了6900萬美元（約20億台幣），預定從9月開始，在亞利桑那、佛羅里達、俄亥俄州、北卡羅來納、賓州和威斯康辛等州打電視廣告，一直到選舉日為止。

而這些都是關鍵搖擺州，民主黨候選人拜登在亞利桑那、佛羅里達、賓州和威斯康辛州都已明顯領先，在誤差範圍內，於俄亥俄州、北卡羅來納州也小有斬獲。值得注意的是，川普在2016年大選中，在這些搖擺州獲得完勝。

(中時電子報)