黎姿慶父母金婚，富商尪罕見入鏡。(圖／翻攝自微博)

有「最美趙敏」封號的香港女星黎姿，2008年嫁給大15歲「殘疾富商」馬廷強後，就淡出演藝圈，婚後不僅育有3女幸福美滿，同時也是上市醫美公司的CEO，家庭事業兩兼顧，近日她替父母慶祝結婚50周年(金婚)，鮮少曝光的丈夫馬廷強也難得現身同框。

向來以孝順著名的黎姿，近日替父母慶祝金婚，她也開心在社群分享照片，鮮少曝光的丈夫馬廷強也入鏡，黎姿感性說：「爸媽時常教我有愛就會有動力和希望，作為女兒眼看他們在生活中的順境逆境、甜酸苦辣，他們從不氣餒，總能互相忍耐和包容，勇往直前走過人生每一步，這個生活態度真的值得我去學習。」

黎姿雖出身演藝世家，但祖母過世後家道中落，爸爸因腦膜炎，視力聽力不好，只能在健身館打雜，全家靠媽媽開小貨車勉強維持生計，黎姿踏入演藝圈理由之一，也是想分擔家計，之後弟弟黎嬰發生嚴重車禍半癱，她更盡力照顧他，還以照顧弟弟為由退出演藝圈，同年嫁給馬廷強。

雖然婚後當貴婦，但她卻沒因此就揮霍無度，接手弟弟的醫美事業，還經營得有聲有色，2017年更掛牌上市，讓她搖身變成身家百億的女富豪，被封「最美CEO」，家庭事業都成功的她，努力終於有回報。

(中時電子報)