多名議員在中火中火廠外靜坐，抗議台電違法重啟台中火力發電廠2號機組。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中部醫界今天中午1時將到台中市議會廣場抗議中火。（盧金足攝）

抗議中火的民怨如火燎原！來自台中、彰化、南投與雲林的30多名醫生，將身穿白袍，犧牲午間休診時間，到台中市議會廣場接力抗議。（盧金足攝）

抗議中火的民怨如火燎原！來自台中、彰化、南投與雲林的30多名醫生，1日中午1時，將身穿白袍，犧牲午間休診時間，到台中市議會廣場接力抗議，表達對中火重啟2號燃煤機組不滿，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師表示，抗議主題「無煤中火救胎兒」，團結顧健康，呼籲同為醫師的衛福部長陳時中不要缺席。

台灣健康空氣行動聯盟今天中午將在台中市議會前中庭接力向中火抗議，包括律師、教師和醫師出席展現人民的憤怒，強調「後疾情時代、團結顧健康、無煤中火救胎兒」，已有中部30多名醫師將參與。

中央與地方煤電大戰延燒，新冠肺情疫情稍緩和，危害健康的空夢魘又空襲，中彰投雲30多名集結上火線，號召全國大團結，團結顧健康。

「衛福部長陳時中不缺席！」台灣健康空氣行動聯盟表示，千萬中南部人的命也是命，請饒了我們胎兒、兒童、成年、老人，燃煤空汙傷心、腦、肺、精神，含一級致癌物PM10、PM2.5、戴奧辛、重金屬等，燃煤爭議涉公衛，醫生集體上火線，聯合診斷後新冠疫情的這起重大煤電爭議。

醫師葉光芃說，中火影響圈的中彰雲投醫師們集結台中市議會前，白袍共同呼籲健康振興，應成為後新冠疫情年代的治國新思維，選在中午1點最酷熱時段，因為來自雲林、彰化、南投、台中等地醫師為主，上下午門診時間不一，只有中午醫界才方便共同參與，為了抗議中火，為了健康環境，醫師們拚了，犧牲中午休息時間，表達人民的不滿，中火與台電應該傾聽民眾心聲，不要再與民為敵。

(中時 )