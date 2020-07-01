【1】三倍券用ATM領2000只要4步驟！全台據點曝光

振興三倍券7月1日上路，只要消費3000元就可領取2000元回饋，不想領實體券的，可以在全台1萬4千台ATM直接領「現金」，只要4個步驟，2000元馬上入袋！

【2】「三倍券預購」7／1開跑！4大超商優惠一次看懂

「振興三倍券」預購在7月1日正式開跑，除了15日郵局開放直接領取外，民眾也可至超商或專屬預定平台預購。實體紙本三倍券從明日上午9時起至7日晚間10時止可至4大超商進行預購。

【3】三倍券這些地方能不能用？常見限制大公開

2020年上半年受到新冠疫情影響，推出「振興三倍券」要來刺激實體店面消費，7月1日起可至超商或三倍券預定平台預訂繳費；郵局則是7月15日起開放直接領取。三倍券使用期限為今年7／15-12／31，究竟哪些地方可以用？哪邊不能用？

【4】今起分兩梯次買！紙本三倍券7／1起四大超商開放預購 這張圖表看如何入手

振興三倍券月1日上午9時開始，可至4大超商預購使用健保卡預購紙本「三倍券」。值得注意的是，超商開放預購紙本三倍券時間分為兩梯次，第一梯次為7月1日至7日(領取日為7月15日至31日)，以及第二梯次為8月1日至7日(領取日為8月15日至31日)。

【5】安心旅遊補助今上路 一圖看懂使用方式 搭配三倍券玩國旅更省錢

國旅的「安心旅遊」補助今也上路，並可搭配三倍券使用，但很多人至今仍不清楚如何申請與使用，相關表格將重點一次讓民眾看懂。

(中時電子報)