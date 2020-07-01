美股第二季表現佳，台股在7月的第一個交易日，以11,622.24點開盤，小漲開出，四大電子權值股台積電、大立光、鴻海、聯發科，股價早盤全面站在紅盤之上，大盤走勢緩步上揚。

各項數據顯示，美國消費者信心回溫、房價上揚，抵銷了美國各地的新冠肺炎新增確診病例持續攀高的隱憂，美國四大指數30日全面走揚，道瓊工業平均值指數並寫下1987年以來表現最佳的一季。

道瓊工業平均指數6月30日上漲0.85％（217.08點）、收25,812.88點；季K線大漲17.77％、創1987年第一季以來最大單季漲幅。

那斯達克指數上漲1.87％（184.61點）、收10,058.77點；季K線大漲30.63％。

費城半導體指數上漲2.7％（57.55點）、收1,996.44點，季K線大漲32.16％。

元富投顧指出，市場雖然擔心疫情再次擴大，但始終也相信各國應該不至於再封城或關閉已開工的工廠，而且各國也做足了準備，隨時再祭出各項經濟刺激方案，尤其今年11月的美國總統大選更是重頭戲，在川普目前民調落後在拜登的情況下，稍有風吹草動，特別是代表經濟繁榮的股市，川普或聯準會（FED）立刻再下重手拉抬。

因此，只要美股沒有連續性的崩跌，台股保持在11,500～12,000區間，類股輪漲且成交量保持在1,500～2,000億元，偏多操作的格局就不變。

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(工商 )