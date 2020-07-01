財政部今（1）日公布欠稅大戶名單，個人欠稅大戶冠軍仍為股市聞人黃任中之子黃若谷蟬聯，累計欠稅加罰鍰近19.05億元，加上黃任中本人與親姊夏黃新平等，家族累計欠稅攀升至52億元，創下個人欠稅大戶11連霸。

而企業欠稅大戶冠軍仍為環亞大飯店，累計積欠營所稅、房屋稅及地價稅等24.6億元，但因為掛名負責人身亡，其名下也無其他財產，加上企業欠稅不會由子孫繼承，該案最後不了了之，就等追稅期滿、註銷。

財政部指出，欠稅大戶名單定義為個人欠稅累計超過1千萬元、企業欠稅超過5千萬元，若達到其門檻，每年7月就會公告其姓名、欠稅年度、金額及地址等資訊。

根據賦稅署統計，今年欠稅大戶案件共956件、年增1.9％，而今年欠稅金額達982.25億元、年增1.7％。

在個人欠稅案件部分，除黃若谷積欠遺產稅近19.05億元最多，其次為黃任中積欠綜所稅18.94億元，另外還有黃任中胞姊夏黃新平欠綜所稅12.37億元排名第4，再加計黃任中另一位胞姊黃燕平積欠的1.64億元綜所稅，合計黃任中家族累計欠稅達52億元。

黃氏家族欠稅起因於黃任中1995年透過紙上公司炒股，因證券交易所得免課稅，淨賺60億元還免稅，後來黃任中又透過解散紙上公司、清算等方式，獲配給各家族成員，因為是發還資本，同樣免稅，後來遭國稅局識破、認定為逃稅。

但黃任中2004年過世，在我國境內已無資產，家族成員早就避居海外，徒留欠稅案紀錄，最快要到2022年3月4日欠稅期滿註銷，欠稅大戶名單才有望重新洗牌。

(工商 )