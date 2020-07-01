萊迪思半導體公司（Lattice Semiconductor）為低功耗、可程式化設計元件的領導供應商，宣佈推出全新Lattice Certus-NX系列可程式邏輯閘陣列（FPGA）。該系列元件在通用型FPGA市場上擁有領先的I/O密度，每平方毫米I/O密度最高可達同類型FPGA競品的兩倍。

Certus-NX FPGA擁有領先業界的低功耗、小尺寸、高可靠性和瞬時啟動等特性，且支援高速PCI Express（PCIe）和千兆乙太網路介面，可實現資料協同處理、訊號橋接和系統控制。該系列FPGA針對一系列應用，從自動化工業設備中的資料處理到通訊基礎設施中的系統管理等。

Certus-NX元件是在Lattice Nexus平台上開發的第二款FPGA系列產品，該平台是業界首個基於28奈米FD-SOI製程技術的低功耗FPGA技術平台。Certus-NX的發佈意味著在新品開發策略下，萊迪思在僅僅六個月內就發佈了第二款產品系列。

The Linley Group首席分析師Linley Gwennap表示，Certus-NX擁有的獨特創新功能讓此產品脫穎而出。與其他門數相近的FPGA競品相比，萊迪思提供更小的封裝尺寸、更高的I/O密度和更低的功耗。

萊迪思產品行銷總監Gordon Hands表示，藉由Lattice Nexus開發平台在系統、架構和電路層面的創新，我們能夠加速推出新產品，在客戶評估應用效能和功耗需求時提供更多選擇方案。Certus-NX提供平行處理效能和靈活I/O支援的完美結合，可實現創新的元件設計，重新定義了開發人員對通用型FPGA的期待。

隨著工業自動化和5G等科技趨勢的發展，不同產業的開發人員皆開始尋求為網路邊緣應用添加處理和互連功能。為了順應這些趨勢，元件需要採用支援PCIe和千兆乙太網路等常見介面的低功耗處理硬體。設備開發人員更需要易於使用、具備單一來源的開發平台，為他們提供能快速推出產品所需的硬體、軟體和IP。

Logic Fruit Technologies執行長Sanjeev Kumar表示，作為一家FPGA設計公司，我們看到在許多終端應用中PCIe等串列協定和乙太網路被廣泛採用於5G和IoT等系統的晶片連接。萊迪思最新一代Certus-NX FPGA不僅支援這些標準，且在提供高密度I/O的同時，維持低功耗和整體元件的小設計尺寸。此系列FPGA有助於我們快速適應客戶不斷變化、充滿挑戰的互連性和效能方面的需求。

(工商 )