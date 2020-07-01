橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST），推出一個高功率密度、經濟的穿戴式裝置參考設計。該解決方案非常適用於監測社交距離，提供遠端配置啟動、通知提醒和防資料竄改功能，在未來需要時，還能提供接觸者溯源功能，並在各種環境中保護人類健康，包括因應全球或地區性傳染病疫情。

整合意法半導體的RF輸出功率可調超低功耗BlueNRG-2系統晶片，BlueNRG-Tile參考設計利用低功耗藍牙技術測量周遭藍牙beacon裝置的訊號強度，即時運算與目標的距離。電路可以配置，啟動測距功能，測量距離也可以調整，當另一個beacon進入或資料遭到竄改時，即使未與手機或5G網路連線，也會發出通知和提醒。

與意法半導體的S2-LP sub-GHz超低功耗RF收發器搭配使用，透過Sigfox「0G」全球網路，以此參考設計作為基礎，還可增加標籤和雲端之間的雙向通訊功能，支援私有和匿名標籤配置、通知，以及用於緊急通知的報警回路。此外，為了節能省電並延長電池續航時間，超低功率元件還增加了一個MEMS加速度計，在裝置不移動時關閉電源，可以進一步提升元件的效能。可以選擇在記憶體或外部儲存記憶體中長期保存附近的beacon裝置，以追蹤接觸者。

意法半導體類比元件、MEMS和感測器產品部總裁Benedetto Vigna表示，開發這種高效能、經濟之社交距離監測參考設計，在人們對工作安全要求較高的環境中，具有重要的價值。這個高功率配置之設計可以原樣直接使用，也可以經過改善，用於各種用途，包括設計成手環和手鐲，或安裝到眼鏡、頭盔、口罩和防護罩內。

意法半導體合作夥伴計畫ST Partner Program的一些成員已經評估了該參考設計，並在此基礎上開發出了位置偵測和接觸者溯源平台，提供包括接近提醒和接觸者記錄等一系列功能。該參考設計將以高功率配置之超低功耗標籤的形式出貨。

(工商 )