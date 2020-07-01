官方振興「三倍券」今（7/1）起開始預購，yes123求職網發布最新調查指出，高達82.8％的上班族「有購買」振興三倍券的計畫，其中，63.2％將採「實體券」方式，36.8％將採「非實體券」方式；每人平均消費金額估計為3,580元。

根據yes123調查，購買三倍券後的主要消費項目，58％的人以「民生消費項目為主」；11.9％「非民生消費項目為主」；其餘30.1％是「兩大項目各半」。

此外，有購買振興三倍券者，調查顯示，有55.8％會花超過3,000元，其中更有8.2％預計花6,000元(含)以上，達到面額的兩倍以上。整體來說，平均每人預計使用三倍券的消費金額為3,580元。

至於三倍券的使用方式，調查顯示，52％上班族表示將「自己一人使用，分次用完」；19.7％「自己一人使用，全部一次用完」；17.1％「兩人以上集合使用，分次用完」；11.2％「兩人以上集合使用，全部一次用完」。

yes123求職網發言人楊宗斌說，期待三倍券、國旅補助引發的「報復性消費」，特別是超過面額3,000元之外的消費力道，不僅將提振廠商業績，更有助帶動企業短期用人需求；加上收券的店家又用於消費，在「經濟循環效果」下，景氣有機會回溫反彈。

上述「勞工三倍券使用意願與廠商促銷調查」，時間從2020年6月11日到6月24日，yes123以網路問卷進行抽樣調查目前有工作的會員，有效問卷共1,300份。

(工商 )