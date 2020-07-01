今天(7月1日)為香港回歸23周年，灣仔金紫荊廣場將會舉行升旗禮，特首林鄭月娥和政府一眾官員將會到會展出席包括酒會等儀式。警方特別從6大總區，抽調人手加強警力，應付有可能出現的示威衝突場面。社民連則揚言會從修頓球場遊行到金紫荊廣場抗議，成為《港版國安法》生效後首個示威遊行。

遊行開始前，警民關係主任稱遊行未經申請，要求檢查他們的物品。直至約8點多，警方放行，社民連一行十多人從修頓球場遊行至會展外圍後散去。

於早上約7時，社民連梁國雄、古思堯、黃浩銘及吳文遠等一行約20人，於灣仔修頓球場外集合。他們舉有「結束一黨專政」旗幟及紙張，但未有抬棺材。

遊行開始前，有警民關係主任稱遊行未經申請，要求檢查他們的物品。警員逐一查看遊行人士的隨身物品。現場有多輛警車戒備及有數十名防暴警員，有多名穿上黑衣的市民被截查。

《港版國安法》已正式刊憲並即時生效，警方設立專門處理維護國家安全事務部門，以辦理國家安全犯罪案件。消息指，如果在集會、遊行中舞旗、叫口號及演講，而內容明示或暗示煽動或教唆分裂國家或顛覆國家政權，例如舉港獨旗、叫「香港獨立」等口號，皆屬違法。

(中時 )