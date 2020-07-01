一對毒蟲情侶昨(30日)晚間行經豐原豐勢路時，遇上警方攔檢，卻因心虛加速逃逸，在警方追逐過程中，情侶所駕駛的自小客車撞上遊覽車失控，2人立刻下車狂奔，一度藏匿在路邊草叢內，遭到眼尖的員警發現後壓制逮捕，事後在車上搜出安非他命等毒品送辦。

1對毒鴛鴦見警攔檢心驚，駕車竄逃撞遊覽車狂奔躲草叢遭逮。(戴志揚翻攝)

警方調查，昨天傍晚5點30分許，豐原分局翁子派出所員警執行巡邏勤務時，發現44歲張姓男子駕駛自小客車載著邱姓女友行跡可疑，立刻上前盤查，不料張男見狀隨即由豐勢路二段往東勢方向加速逃逸，過程中追撞行駛於前方遊覽車，造成遊覽車右後車輪框受損，自小客車左前保險桿受損及前車牌掉落，所幸無人受傷。

張男及邱女於事故發生後立即棄車徒步逃逸，並躲在草叢內，員警追緝時經路過民眾熱心提醒嫌犯逃逸方向，最終成功將其壓制逮捕，並於張嫌車內發現第1、2級毒品(嗎啡及安非他命)等，全案依毒品危害防制條例移送臺中地檢署偵辦。

(中時電子報)