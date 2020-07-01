台股今年以來受到疫情因素影響，外資累計賣超逾6000億元，但融資餘額卻逆向增加；同時就交易人區分，4月以來，法人交易量明顯下降，內資抬頭。兆豐金(2886)旗下兆豐國際投顧認為，台股在12200~12500壓力大，不易突破，但從歷史經驗觀察，外資上半年大賣台股後，Q3末到Q4回復買超機率大增，9月開始外資回頭買超台股的機率將超過55%。

在傳統產業方面，兆豐國際投顧看好生技、台商回流、原物料和汽車零組件。防疫(口罩、疫苗、試劑)的相關概念股恆點名：恆大(1325)、國光(4142)、南六(6504)高端疫苗(6547)敏成(4431)中化生(1762)康那香(9919)台耀(4746)寶齡(1760)生華科(6492)台康生技(6589)逸達(6576)ABC-KY(6598)展旺(4167)亞諾法(4133)南光(1752)、泰博(4736）等。

至於電子則點名5G族群，5G環境日漸成熟未來對資安和測試需求將激增。概念股點名:台積電(2330)、聯發科(2454)日月光(3711)台光電(2383)華通(2313)欣興(3037)璟德(3152)耕興(6146)閎康(3587)、瑞祺電(6416）等。

據統計，台股第二季上漲了19%，而台灣50成分股上漲幅度前10大個股則有：聯發科(2454)國巨(2327)和泰車(2207)中租-KY(5871)台達電(2308)豐泰(9910)中壽(2823)台灣高鐵(2633)光寶科(2301)開發金(2883)

(時報資訊)

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