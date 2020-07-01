美股消息面：

1.美國6月諮商局消費者信心指數為98.1，超出市場預期的91.5，並較5月的85.9上揚12.2點，創下2011年底來最大漲幅。

2.美國6月芝加哥採購經理指數（PMI）為36.6，較5月的32.3反彈，但不如市場預期的45。

3.標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）4月美國20大城市房價指數年漲3.98%，高於3月的年漲3.91%，並超出市場預期的年增3.8%。經季節性調整後，全美20大城市房價指數月漲0.33%，低於市場預期的月漲0.5%與3月的月漲0.49%。

4.許多國家在解封後新冠肺炎疫情出現反彈現象，恐拖累經濟復甦，並打擊原油需求，以及受利比亞提高產量的消息打擊，周二紐約8月期油收跌43美分或1.1%，為每桶39.27美元，盤中一度跌2%。紐約期油6月累計上漲12.4%，第二季漲95%，創下近30年來單季最大漲幅。

倫敦布蘭特9月期油周二收跌58美分或1.4%，為每桶41.27美元，盤中最低跌至41.01美元。布蘭特8月期油收跌56美分或1.2%，為每桶41.15美元。布蘭特期油6月漲逾16.5%，第二季累計上漲81%。

5..全球新冠肺炎疫情持續升高，在避險需求帶動下，周二紐約8月期金上漲19.30美元或1.1%，收在每盎斯1800.50美元，為2011年來首度站上1800美元大關，亦創下2011年9月來收盤新高；盤中最高站上1804美元。

6.美國疫情持續升高，經濟前景存在高度不確定性，周二美元指數在漲跌間拉鋸，尾盤微跌至97.38。美元指數6月與第二季分別跌1%與1.6%。

(時報資訊)