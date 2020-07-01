普生(4117)獲中研院抗原及抗體檢測試劑授權合約，今日在興櫃市場，股價跳空開高為225.5元，隨後直奔242元，漲幅逾1成，漲幅漸漸收斂。

普生與中研院完成簽訂新型冠狀病毒抗原快篩檢測的全球非專屬授權合約、以及新型冠狀病毒抗體快篩檢測試劑的台灣區授權合約。普生除積極規劃抗原/抗體快篩試劑向台灣食藥署(TFDA)提出專案製造申請許可，並加速推進新冠肺炎試劑國內及國外檢測試劑市場布局。

普生表示，與中研院合作研發抗原快篩病毒檢測試劑，可比照流感快篩，檢測時間僅需15至20分鐘內，即可初步篩檢出陽性與否，適用於機場、診所、社區群聚感染等大規模檢測需求，有助於分攤試劑檢測量能，及時進行隔離分流作業。

普生指出，旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸病毒檢測試劑於國外申請許可認證進展上，不僅已陸續取得歐盟CE認證、印度進口許可證，近日更與澳洲客戶Labtest Medical Pty Ltd合作取得澳洲衛生部醫療用品管理局(TGA)核准澳洲治療產品(ARTG)IVD CLASS 3登記許可，並已得於澳洲地區展開GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸病毒檢測試劑銷售，同步已獲台灣衛福部食藥署(TFDA)申請試劑專案製造核准許可，且依據衛服部食藥署考量公共衛生需求的專案製造，並無限制試劑出口規定，得以供應台灣與國外新冠肺炎檢測所需，公司已順利出貨至東南亞、中美洲等地區，以期挹注整體營運良好動能。

(時報資訊)