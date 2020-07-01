振興三倍券今起開放預購，蔡英文總統表示，交通部的安心旅遊方案也開始實施了，呼籲歡迎大家把握夏日好時光，「到處買、到處吃、到處玩，我們一起努力拚經濟！」
蔡英文在臉書表示，7月1日好康報到：振興三倍券開放預訂、安心旅遊方案也開始實施了！今天是7月第一天，在全球疫情尚未結束、國際局勢持續變化的此刻，我們不只要珍惜防疫成果，更要一起用行動振興國內經濟，確保台灣的產業，可以在變局中站穩腳步。
她說，響應防疫新生活階段，行政院推出的振興三倍券今天起開放預訂，紙本券、數位券都適用，1,000元會變成3,000元！交通部的安心旅遊方案也開始實施了！即日起到十月底為止，國旅的自由行、團體旅遊都有優惠獎助，離島（金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球）還會加碼。
她轉貼三倍券和交通部安心旅遊專區官網，歡迎大家把握夏日好時光，到處買、到處吃、到處玩，「我們一起努力拚經濟！」
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(中時 )
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