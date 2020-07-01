真是太離奇！美國康乃狄克州（Connecticut）有一名男子湯恩（ChristopherTown），上月28日替朋友搬家時，在室內地板走著走著，竟不小心踏破朋友家的地板，且好死不死踩破的區域，剛好地板下方是一個超深古井，讓湯恩就這樣應聲跌進深達9公尺的井裡。但不幸中的大幸是，這個古井底部還有一些水，減緩了湯恩跌落的力道，保護他沒有受到太嚴重的外傷。

綜合外媒報導，湯恩是在上月28日，前往康州吉爾福德鎮（Guilford）的朋友住處幫忙搬家時，在搬動家具的過程中，他腳下的地板可能因為承重過重，當場應聲破裂，讓他瞬間跌進深達9公尺的古井，把眾人嚇了一大跳，原來地板下方有個這麼深的井。

救難人員用繩索將湯恩從井中救出。（圖／翻攝臉書）

而當救難人員趕到現場後，發現跌到古井的湯恩，因為怕被井水淹沒，整個人緊巴著岩壁，最後救難人員利用繩索，將人順利救出；而因為井底有水，降低了湯恩下墜的力道，讓他免於嚴重摔傷。

不過好端端的住家，怎麼會有這麼深的古井？當地警方透露，該棟建築物建造於1843年，推測原本這個水井應該是設在戶外，但1981年房子改建時，水井被圈進房子內，但當時屋主可能沒有把井給徹底封死，只用木板簡單覆蓋井口，甚至演變到後來，變成地板的一部分，才會被不知情的湯恩給一腳踩破，發生墜井意外。

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(中時電子報)