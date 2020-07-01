反骨成員認起來！

網紅、YouTuber當道，你有認識哪一位嗎？近年來拍主題影片、生活紀錄Vlog經營自己的YouTube頻道盛行，開創另一種職業選擇，也打造出更多接地氣、另類的網紅明星，其中2012年創立、可說是前輩的「反骨男孩」經歷過低潮期、被欠款，熬過艱苦時刻，如今已成為百萬訂閱的團隊。

這群年輕人憑藉Kuso模仿《中國有嘻哈》、《台灣新說唱》等影片爆紅，從一開始大開黃腔、屁孩梗的惡童風格，到現在規模越來越大，影片型態也越來越多元，甚至獨創許多流行語。今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，誰是網友討論度最高的反骨成員！

10 那對爸媽

玩起現代人的默契問答、開箱、爆料影片一點也不怯場，「那對爸媽」就是酷炫的親爸媽，不知道該說是兒子遺傳爸媽還是爸媽跟兒子學習，當起YouTuber人氣可說不相上下，家人之間的好感情也常在影片中流露，原本是想要支持兒子當網紅，卻意外走出他們的第二春～

9 語謙

身為反骨鐵粉應該都知道，語謙是近期加入的新夥伴，號稱「三商巧福」最正店員的她，先前以「三個字」在《大學生了沒》出道，她緩慢的說話速度以及逗趣反應逐漸打開知名度，呆萌可愛的個性讓許多人都很期待她加入反骨後，會和其他成員迸出什麼新滋味！

8 Aries艾瑞絲

有「最正高中英文老師」封號的艾瑞絲先前因為穿短裙教課被PO上網後，一夕爆紅，她起初是電競實況主起家，早已有一群死忠的玩家粉，隨著創立YouTube頻道，影片中她偶爾曬出火辣身材，話題尺度不拘，也時常照護小動物貓狗、關心動物議題，真的人美心也美啊～

7 焦凡凡

個性活潑大方的焦凡凡有著可愛的酒窩，直播主出身的她面對鏡頭不怯場，大喇喇、直接不做作吸引不少粉絲，她曾參加選秀節目失利，隨之一腳踏入YouTube圈，加入酷炫的團隊、演出小短片漸漸打開知名度後創立頻道經營，紀錄她的生活、廚藝，偶爾和男友婁俊碩曬恩愛，閃的夠亮、愛的大方，坦蕩態度讓粉絲也大讚。

6 琳妲

反骨成員裡的「樂天女孩」、職棒啦啦隊LamiGirls出身的琳妲擁有姣好的身材和感染力強的笑容，平時在球場上能看到她勁歌熱舞、活力四射，吸引許多球迷的追隨，而在2016年就出演反骨的影片，成為團內第一位女團員，在影片中她可以不計形象扮醜、放超開，努力帶歡樂又有實力讓粉絲超愛她～

5 蕾菈

女神來了！蕾菈先前在影片中因為神似鄧紫棋的外型和說話方式，被網友封為「小鄧紫棋」，而她其實是阿拉伯和台灣混血，火辣的好身材加上以正向和大方的態度談論性知識，話題尺度大開，直接坦蕩的個性讓她擁有大票粉絲。

4 瑋哥

頂著一頭長亂髮，瑋哥在反骨團內看似不修邊幅，但偶爾會蹦出一些金句，或是用他平靜的口吻說出很搞笑的話，尷尬、全場無言的反應總是能帶出意外的喜感，近來他還接受節目改造外型，小鬍子、痞帥風讓大家驚呼神似林志玲老公Akira！

3 孫生

反骨創辦人之一，孫生從偶像選秀節目出道，他可模仿、可搞笑，在影片中中二、屁孩魂爆發，看似瘋瘋癲癲，但私底下是個想法、擔憂很多的人，成長背景更是惹哭一票網友，他在單親家庭中成長，努力工作是為了照顧患有精神疾病的媽媽。

2 培根

想不到吧！標配黑框眼鏡、表情正經，反骨二軍成員培根隨著加入影片次數變多，在一旁成為綠葉、眾人調侃對象，亦或是不時迸出幾句遊走限制級邊緣的話，總能意外激發出笑點，他有著平凡人的親切感，加上自創的諧音梗冷笑話，尷尬感爆表卻是許多網友喜愛他的原因，網友熱議程度可是反骨第二人，後勢看漲啊！

1 酷炫

要說到反骨，就不能不認識反骨的大腦、靈魂人物老闆酷炫，創立頻道吸引146萬網友訂閱，走惡整、搞笑模仿、Kuso，甚至是微微18禁內容，他帶領團員看似走向放超開、搞怪路線，但其實骨子裡很有才華，他自創歌曲、導演MV，超洗腦旋律和歌詞以及一貫反骨風格的MV，甚至創造出許多流行語，都讓人印象深刻。

地！包廂內吃吃！到底什麼意思？

反骨男孩的流行語不計其數，成員們掛在嘴上的許多句子與獨創詞，已經成為年輕一輩彼此之間的「暗號」～像是「地！」原本是指反骨成員中一個小隻、行為屁孩的夥伴很像魔獸世界的地精，後來延伸出屁孩、很厲害的代名詞，很多時候更是給個下馬威的句子開頭～（別忘了要重音大喊才有氣勢）。

另外，像「我割你的臍帶」就是期待諧音梗，當初因為瑋哥在一場記者會被問到「你期待嗎？」意外迸出這句話，成為一個流行接梗語，而拍片風格大膽走紅的反骨，常在影片中加入性相關的深度梗語，大尺度像是「包廂內吃吃」、「痘痘那邊才會爽」、「做嘿咻臉的事」，這些流行語小編就不便多說，只可意會、不可言傳啊～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月01日至2020年06月29日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『WACKYBOYS反骨男孩成員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)