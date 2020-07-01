2011年因神劇《我可能不會愛你》收視大開紅盤，讓神似女主角林依晨的趙筱葳(Ivy Chao)被網友搜出，封為「華航林依晨」，在網路上擁有高知名度，而她相當積極經營社群，經常分享生活點滴及美照，近來Ivy透露前往澎湖度假，辣曬沙灘比基尼照，然眼尖網友卻發現亮點，赫見她翹臀上印著「沙掌」，引發熱議。

趙筱葳日前在IG、臉書同步發文，透露炎炎夏日到了澎湖玩水降溫，在當地隘門沙灘拍下一系列比基尼戲水照，照片中她穿著亮藍色三點式比基尼，加上耳環、項鍊、草帽等飾品，展現滿滿的熱帶度假風情，而她慵懶曬日光浴、走進海裡泡泡水，趁著藍天白雲，前凸後翹好身材全都看光光。

然讓網友眼睛一亮的，是一張背對鏡頭側著臉的照片，蜜桃臀左側黏著謎樣形狀的沙子，讓人驚呼「屁屁有沙子爪印」、「臀部上有沙掌」，好奇是誰製造的，然趙筱葳沒有給出解答，倒是表示這趟小旅行讓她直接黑了3度，笑稱在澎湖還沒感覺，「回台北發現黑得徹底」，但好處是曬黑點看起來比較瘦，自嘲待在家還以為自己忘記開燈，「結論是曬太黑看不清楚啦」。

(中時電子報)