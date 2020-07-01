振興三倍券在今天早上9點正式開放超商預購紙本與綁定虛擬券。才過不到10分鐘就有網友抱怨，台新、永豐等銀行的三倍券限量10%回饋的登錄名額已全滿！「永豐網站大約10分左右就顯示10001名了，台新則是完全登不進去」，還問大家，「其他家銀行應該滿了吧？」

網友紛紛表示，9點已到就守在電腦前搶10%回饋的名額，永豐銀行限1萬名、台新銀行則是限定前2萬名，回饋上限300元，「永豐直接轉圈圈轉10分鐘.....」、「永豐七千多，台新登不進」、「完全搶不到」、「第10001名，根本進不去」、「卡個要死然後就額滿」。

還有網友表示，就算網站進得去也辦不了，「永豐已經點進去一直說驗證碼不對，然後就額滿了QQ」，其他銀行的網頁也當機，「華南超過2000名，350元飛了」、「聯邦死當，已放棄」、「滙豐: 跟我比爛？到現在還沒看到登錄網頁」。

翻攝自 台新銀行網站

(中時電子報)