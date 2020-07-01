勞動力發展署中彰投分署共同開設多門具產業前瞻性課程，提供15至29歲青年選擇，提升技能成為產業新尖兵。（盧金足攝）

為加速產業轉型升級，政府近年來積極推動5＋2產業創新計畫，作為驅動台灣下世代產業成長的核心；勞動部「產業新尖兵試辦計畫」為培育前項重點產業所需人才，除補助最高10萬元訓練費用外，訓練期間再提供每月8000元獎勵金，最長能領12個月。

擴大培育產業所需人才，勞動部提高「產業新尖兵試辦計畫」補助額度，全額補助15至29歲青年參加訓練課程費用，每人最高可補助10萬元，訓練期間另提供「學習獎勵金」每月8000元獎勵金，最長能領12個月，每人最高領9.6萬，有利青年安心受訓。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，為鼓勵青年參訓練專長，本計畫提高為100％補助訓練費用，上限為10萬元，中彰投分署結合轄區內24所大專校院蓄勢待發，共同開設多門具產業前瞻性課程，提供15至29歲青年選擇，提升技能成為產業新尖兵。

除政策性產業課程有獎勵外，青年因個人志向，參加其他職前訓練課程，則給予每月3000元獎勵金，全國預估將有1.5萬名青年受惠。

(中時 )