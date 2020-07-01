王世堅讚高嘉瑜歌聲「智慧、靈性、可愛」。(擷取自新聞面對面)

高雄市長補選，將由民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政「三腳督」對決！對此，民進黨立委高嘉瑜直言，李讓人感覺沒有市長高度。對於李的僚稱李可以跟高嘉瑜PK歌喉一事，她激動表示，唱歌重點是有沒有引起共鳴，「李眉蓁有嗎？」民進黨台北市議員王世堅則表示，李犯了一個大忌，就是竟然要來挑戰高嘉瑜的歌聲，王說高的歌聲「智慧、靈性、可愛」，當下高嘉瑜的表情讓許多人都笑了！

高嘉瑜在政論節目「新聞面對面」中表示，國民黨在高雄市長補選跟強佔立院一樣，都是鬧劇一場，完全領導無方 ，看不到黨中央如何去主導，包括國民黨的論述或是如何打這場選戰。對於李眉蓁幕僚稱李唱歌比高好聽，認為李眉蓁可以在這場選戰跟高嘉瑜PK歌喉。對此，高嘉瑜激動表示，陳其邁也唱了紅豆，她說唱歌好不好聽不是重點，重點是有沒有特色，她讚陳其邁的紅豆就很有特色。此外，她說各種想要模仿她唱歌的版本多達50、60個版本，大家都覺得這是不可及的一個音樂的領域，這就是唱歌上難以達到的一個成就，李眉蓁有辦法嗎？她說唱歌重點是有沒有引起共鳴。

對此，王世堅則表示，李眉蓁犯了一個大忌，就是竟然要來挑戰高嘉瑜的歌聲！王說高嘉瑜的歌聲確實不是說好聽，但卻是智慧、靈性、可愛。然而，當王世堅大讚高嘉瑜歌聲智慧、靈性、可愛時，高嘉瑜臉上一副欣然接受的表情，逗樂許多網友。王說李眉蓁點閱率高的道理很簡單，因為其支持者想要從李眉蓁身上，找到韓國瑜的影子，所以點閱率當然高。

(中時電子報)