68歲好萊塢男星丹希克斯（Danny Hicks），曾演出大導詹姆雷米作品《鬼玩人2》、《蜘蛛人2》等經典電影，上個月他在臉書發文，透露自己罹患癌症第4期，並曝光病容，預估只剩1到3年的壽命，沒想到才過1個月，他就不幸病逝，經紀公司也證實「安息吧，我的朋友，沒有病痛了。」

丹希克斯上月5日向大眾公開一個壞消息，就是他罹患癌症第4期，且時日無多，他坦言人生活到68年沒有太多遺憾，而當時他也曝光病容，原本健康飽滿的臉龐，明顯消瘦滿布皺紋，雖然雙眼仍相當有神，但粉絲看了都很心疼，留言替他加油打氣，未料才1個月，他就不幸病逝，

丹希克斯好友多曼尼，上個月成立「幫助丹」網站，替他募集醫療資金，6月25日更新他最後近況，18日他經歷一次「嚴重摔倒」，緊急送急診，20日和臨終安寧護士一同回家，當時已「無法坐直」，而經紀公司Full Empire Productions今(1日)也在臉書證實他過世消息。

(中時電子報)