大同昨（30）日股東會，首創用企業併購法第27條，沒收市場派等持股53.32％表決權及投票權，市場派可行使投票權剩5％～6％而與大同董事及獨董擦身而過。大同董事長林郭文艷為首公司派以僅剩42％多股份，6席董事、3席獨董雖全拿，卻爭議聲不斷。證交所也不滿意大同昨日重訊記者會所給的答案，宣告明（2）日將大同打入全額交割股，引發投資人恐慌賣壓湧現，今(1)日開盤重挫，打到跌停18.90元。

大同昨日股東會，以企業併購法第27條規定，沒收王光祥及旗下羅得、三雅及競殿三家投資公司、北碁投資、欣同及新大同等結盟市場派、疑似外資及王光祥為首市場派、疑似中資及公開收購委託書總計53.32％股份表決權及投票權，引發市場派抗議，也派委任律師向金管會申訴。金管會責成大同昨日必須在證交所召開重大訊息說明會。

市場派質疑，大同要市場派出席股權數，跨過召開股東會門檻，沒有主管機構認定，大同竟然可以逕自沒收過半股東的表決權及投票權，主張大同公司派當選董事及獨董無效。市場派揚言，將採取各種行政救濟及司法訴訟，捍衛自己的股東權益。

林郭文艷雖守住大同經營權，大同隨後召開董事會推舉林郭文艷續任董事，立即向經濟部商業司辦理新任董事及獨董變更的工商登記。但此同時，新當選董事陳守煌雖以他執業律師事務所業務繁忙，立刻請辭董事，創下當選董事短短3小時就請辭的紀錄。

大同委任律師賴中強昨日在證交所記者會辯稱，大同依據公司法180條第一、第二項規定，計算股東會報到人數及出席人數，無表決權股權不計入已發行股份，必須先扣除無表決權股份總數，大同主張無表決權27位股東及公開徵求委託書部分，總計53.32％無表決權，也不計入已發行股份，所以沒有沒收市場派表決權及投票權，卻照算出席股權的事情。直指表決權屬於私權事項，非主管機構行政裁決事項，如有爭議，可向法院提起確認之訴。

不過這些說法，不被證交所接受，昨日出重手，宣布大同7月2日打入全額交割股。證交所懲罰大同，實質卻是小股民及市場派受害，引發大同今日出現恐慌性賣壓，打到跌停。

不少股民在社群討論，即使市場派提出司法訴訟，贏得召開臨時股東會改選，以大同股東會前大動作，剽悍向台北地方法院民事庭提告八個外資帳戶疑似具中資色彩，會讓其他中資及法人不願意在淌大同經營權爭奪戰渾水，轉為壁上觀，有些外資原本就挺公司派，市場派未必討到便宜。市場派能否集結持股逾五成搶得經營權，仍有變數，寧可賣股退場。

(工商 )