印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）28日發生一起3人遭雷擊的意外事故，意外發生在距離首府賴普爾（Raipur）約400公里遠的巴格巴哈爾村；當時有3名男女在稻田中工作，卻不幸遭到雷擊，而村民發現後不但沒有盡快將傷者送醫，反而把人埋在牛糞中治療。

根據《NewIndianexpress》報導，意外發生時該地區有2男1女正在田裡忙著農事，因雷雨來得突然，3人便就近到一棵樹下躲雨休息；不料，一道閃電突然擊中該樹，造成3人嚴重受傷。

3人的家人和其他村民發現後，並未將人送醫，而是遵照村裡的傳統迷信偏方，把3人埋入牛糞中治療；根據當地警方表示，該村村民皆深信牛糞有治癒遭受閃電灼傷的效果，因而延誤送醫的時機。

最終，在警方及其他村民的協助下，3人終於被送往醫院接受治療，但由於傷勢嚴重，3人中的2名男子在到院前便已無生命跡象，另一名女子則仍在搶救中。

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(中時電子報)