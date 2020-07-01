據軍方官員透露，海軍潛艦今天清晨依照定計畫，進行SUT重型魚雷的實彈射擊預演。據了解，7月15日，即漢光36號演習期間，海軍才會發射魚雷實彈。

據了解。參謀總長黃曙光於擔任256戰隊戰隊長期間，也連續2年率領潛艦部隊進行重型魚雷的實彈射擊。

根據海軍256戰隊戰史館資料，海軍潛艦曾5次發射重型魚雷，但都在扁政府時代，其中，黃曙光在擔任256戰隊戰隊長期間，也連續2年率領潛艦部隊進行重型魚雷的實彈射擊，2006年由海龍號潛艦擔當任務艦，2007年是由海虎號為任務艦，這兩次的重型魚雷實彈射擊均成功擊沉靶艦。

海軍紀錄顯示，256戰隊在陳水扁總統任內，曾在台灣西南航道海域進行4次實彈射擊，多次進行重型魚雷的實彈射擊演訓，另在東北航道海域曾實施1次，均成功擊中靶艦。至於馬政府與蔡政府時代是否射擊戰雷，海軍256隊史館並無資料。

其中，2003年9月的漢光演習，海龍號潛艦在宜蘭海邊首度試射魚雷，結果導線斷裂，魚雷失控上岸，為止，前總統陳水扁下令別灰心，打到中為止。同年10月期間，軍方進行聯興90號操演，地點在台灣西南海域，當時戰隊長是王天德少將，任務艦是793的海龍潛艦，艦長為周益群上校。10月8日及10月14日，海龍潛艦進行重型魚雷實彈射擊（軍方內部稱為戰雷驗證），兩次都成功擊沉靶艦，靶艦則是由老舊的富陽及安陽兩艘陽字號軍艦擔任。

海龍潛艦的魚雷艙有6具21吋魚雷發射管，這是潛艦超級機密禁地，許多國軍將領都未曾進去過。海龍潛艦的魚雷艙可存放20枚魚雷。

(中時 )