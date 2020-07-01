周二歐洲股市小漲，因投資人看好經濟已經度過新冠肺炎疫情爆發以來最嚴竣的時期，第二季歐股創下2015年3月以來單季最大漲幅。

由科技、礦業與地產股領軍，泛歐Stoxx 600指數周二小漲0.13%，收在360點。利比亞可能增產的消息導致油價走跌，能源股指數下挫1.4%。

中國6月製造業PMI指數升至50.9，優於市場預期，以及美股反彈，亦為歐洲股市帶來提振。

泛歐Stoxx 600指數第二季累計上漲12.6%，創下2015年首季以來單季最大漲幅。惟今年以來仍跌13.6%。

區域內的主要股市漲跌互見，周二英國富時100指數跌0.90%，收在6169點。德國DAX指數漲0.64%，為12310點。法國CAC 40指數跌0.19%，為4935點。義大利富時MIB指數跌0.37%，為19375點。西班牙IBEX 35指數跌0.64%，為7231點。

因家庭大幅削減支出，英國今年首季國內生產毛額（GDP）季減2.2%，創下40年來最大跌幅，使倫敦股市承壓。

(時報資訊)