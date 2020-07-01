學生調查發現，為節省荷包，家用瓦斯的選擇應以「使用量」多寡為依據。（南大附小提供／李宜杰台南傳真）

南大附小彩虹斑馬志工隊因1則桶裝瓦斯與自來瓦斯費比較的新聞，興起探究2種瓦斯費CP值的想法。學童調查發現，市售20公斤桶裝瓦斯價差高達40元，台灣南北部使用的自來瓦斯熱值不同、價格也不同。因此，為節省荷包，家用瓦斯的選擇應以「使用量」多寡為依據。

到底是桶裝瓦斯還是自來瓦斯較划算？南大附小指導老師張景傑與陳怡均以一則「一家四口桶裝瓦斯較天然氣月貴500元」的新聞，配合教育部潔能系統整合與應用人才培育計畫，設計能源教育「我是瓦斯通」跨域探究課程，指導學生調查桶裝瓦斯售價並蒐集自來瓦斯帳單，比較2種瓦斯費CP值。

經過3個月課程，日前舉辦發表會邀請台南大學環生學院院長兼中小學能源教育資源中心主持人張家欽到場指導。張家欽表示，桶裝瓦斯以桶計費，自來瓦斯每2個月收費1次，要比較瓦斯費相當不容易，學生能將艱澀的熱值與CP值，轉換成通俗易懂的帳單金額和使用天數，讓人一聽就懂，值得稱許。

學生研究發現，家用瓦斯使用量較低者，應使用無基本費的桶裝瓦斯，高用量者則使用自來瓦斯較划算。學生黃心繪說，根據調查發現，自來瓦斯每期帳單超過460元者就屬於高用量，若20公斤的桶裝瓦斯可使用90天以上就屬於低用量，民眾可根據使用量多寡選擇瓦斯的種類。

學生吳若瀅也說，桶裝瓦斯主要是丙烷和丁烷的混合物，天然氣又稱自來瓦斯，成分是甲烷，因此需計算CP值（仟卡／元），才能準確比較使用何種瓦斯較便宜。

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