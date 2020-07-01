國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（左）1日上午到岡山區欣欣市場掃街拜票。（林瑞益攝）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁1日上午到岡山介壽東路與省道路口定點拜票，以及到欣欣市場掃街，受到民眾熱情歡迎。對於大陸通過港版國安法議題，李眉蓁表示，國民黨已經提案修法，民進黨與其用靜坐方式，不如用更直接具體的方式，以行動來支持國民黨提案修法，更支持香港朋友。

7月1日是是漁民節，李眉蓁與民進黨高雄市長補選參選人陳其邁都鎖定到漁會拜票，她說，大家都會想到要參加漁民節的活動，只是剛好。

媒體問是否延續前高雄市長韓國瑜所提的香港村？李眉蓁說：「當然會，我們會持續關注香港村議題，而且未來我們是以國際村，全世界的朋友都可以來國際村，所以，我希望未來讓台灣更國際化。」

至於陳其邁延攬中山大學前學生會長？李陣營有沒有青年的亮點？李眉蓁說，中山大學也是她畢業的學校，也會找學弟、學長來幫忙。目前團隊也有很多青年朋友在幫忙。李眉蓁團隊日前已經延攬前高雄市政府青年局長林鼎超擔任青年團團長。

對於岡山區的建設，李眉蓁指出，傳統市場可朝乾淨、漂亮重新改造，打造特色觀光市場來留住在地居民，與讓外地慕名前來，當選後會積極規畫推動。捷運路竹延伸線的建設不能等，只要有利當地發展的，她都會協助推動，不會讓捷運終點站變成發展終點站。

她說，近年岡山最近土地重劃開發多，建案增加，加上捷運站加持，公共設施可能會不敷使用。若當選市長會多招商，豐富在地的民生需求建設，讓岡山成年輕人的安居首選。

(中時 )