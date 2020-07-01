凌巨董事會通過高階主管異動，凌巨總經理的場昭光退休，改派凸版印刷株式會社電子事業本部Ortus事業部部長中村浩司擔任總經理。

此外，財務長陳益成因健康因素請辭，由會計處處長及兼任財務管理處處長劉德齊接任。發言人也異動，由行銷業務中心副總經理鄭志玄擔任發言人。

(工商 )