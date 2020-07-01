林楚茵喊「助理出去！」藍委黑人問號：看到鬼？！

29日立法院上演藍綠大戰，但是要打仗敵人可得要先搞清楚，不然恐怕就會鬧出笑話。民進黨立委林楚茵準備攻進議場時，對著裡頭大喊「怎麼會有助理在議場」，但左看右看，裡頭明明都是國民黨立委，總召林為洲還嗆「是看到鬼嗎？」原來是林楚茵把新科藍委謝衣鳳跟鄭正鈐誤認是助理，謝衣鳳自嘲說可能是因為素顏，未來會多跟林楚茵委員互動。

「不是立委出去好不好，這裡是議場欸，為什麼有不是立委的人在議場裡面」，一臉氣噗噗，綠委林楚茵對著議場內邊怒指、邊大喊，「國民黨搞什麼鬼啊，不是立委出去好不好，這裡是立法院議場」。

越喊越激動，整個眉頭都皺在一塊，但是藍營攻占立院，連綠委都進不去，怎會有助理呢？國民黨立委林為洲：「每個都是立委啊。」

林楚茵：「國民黨居然放助理進來。」林為洲：「蛤？你是看到鬼喔！」

國民黨立委左看右看，到底哪裡來的助理，被林楚茵眼神盯著的謝衣鳳也是一臉黑人問號，你是在講我嗎？林為洲：「你是看到鬼喔，她（林楚茵）認為妳（謝衣鳳）不是立委，你是看到鬼喔，我們每一個都是立委本人。」

搞了半天，原來是把藍委當助理，仔細看，這是國民黨謝衣鳳，還有幫忙阻擋的藍委鄭正鈐，同樣是新科立委，林楚茵不識藍委，默默消失在鏡頭。

國民黨立委謝衣鳳：「我素顏進去，又穿著輕便，這也沒有關係，以後我會多多跟林楚茵委員互動。」

國民黨立委鄭正鈐：「他們心中眼中，可能根本沒有其他在野黨的委員存在。」

林為洲：「你們要打仗，也要敵人先搞清楚好不好，委員也要大家加強一下曝光。」朝野全武行，因為不識藍委，自嘲都要檢討，也成了另類「藍綠共識」。

(中時電子報)