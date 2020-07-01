直播》港版國安法通過 陸委會「台港交流辦」揭牌。(中時電子報直播)

大陸全國人大常委會昨162人全數通過港版國安法，港府表示早已在警務處、律政司開展籌備設立「專職部門」的工作，一定會有效履職盡責、維護國家安全。而我陸委會日前則已公布「香港人道援助關懷行動專案」，今天正式成立「台港服務交流辦公室」，並由主委陳明通揭牌，提供港人必要的協助。

海基會董事長張小月表示，一站式服務對香港人來台，透過辦公室成立，提供更便利方式，台灣與香港人士站在一起的，對自由民主、人權的普世價值，會共同捍衛。

(中時電子報)