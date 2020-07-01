家住竹南鎮的39歲陳姓男子，29日晚間約9點突然對家人說要去前往造橋鄉龍昇湖游泳，由於湖旁有一座專門供奉嬰靈的龍湖宮，夜間相當陰森，當地人相當忌諱晚間前往，果然到了深夜11時陳男未返家，家屬打119電話報求救，消防局派遣大批警消趕往搜救一夜，30日一早竟然在水底撈出已成為僵硬屍體的陳男，為這座湖蒙上詭異的氣氛。
根據龍湖宮簡介，該廟為台灣供奉嬰靈的始祖，多年來已經替上萬名民眾安奉過嬰靈，相當具有知名度，不只嬰靈，也提供家中動物靈的安奉祭祀。雖然當地是知名景點，不過到了夜間鮮少有人前往，連當地民眾也相當忌諱。
陳姓男子是在29日晚間向家人表示要去造橋龍昇湖游泳消暑，至深夜11點多，陳父見兒子未回家，趕緊打119電話求救，消防局第2大隊動員所屬造橋、後龍等分隊多部車輛，攜帶2艘橡皮艇趕往現場搜救，第一梯次搜救行動至30日凌晨1點30分結束，未有發現，消防人員暫停搜救歸隊。
30日上午7時，消防人員恢復搜救行動，至上午8時44分，發現陳某遺體，隨即打撈上岸，交由警方及家屬報驗善後。
(中時電子報)
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