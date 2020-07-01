竹北起家的「太睿建設開發機構」已深耕 12 年，始終認為「人」才是建築的核心價值，著眼便捷的生活機能及舒適的居住環境，透過多年專業實務經驗，打造城市最美建築，從而締造高銷售率的市場價值，成為大新竹地區首屈一指的績優品牌，更因此深受科技菁英的喜愛。 自 2009年起，已擁有 14 座經典業績，其中最具代表性的就是2012年的太睿國寶與 2018 年的寶睿市政。今年初，由太睿建設開發機構主導開發的「介壽段萬坪都更案」中特別保留該區唯一銜接介壽路口的珍稀地王，興建「寶睿博苑」、「寶睿第苑」，並將兩者合併稱為「寶睿博第」進行兩案聯銷，目前 3 房已全面完銷，2 房持續熱銷中！

「寶睿博第」坪數規劃為 35-39 坪 3 房、27-29 坪 2 房，目前 3 房已全數完銷，2 房現 正熱銷中。/中時電子報攝

「寶睿博第」緊鄰 40米介壽路林蔭大道與該區 20 米主要計畫道路，地處竹科正門首席地段， 1 分鐘直進園區，鄰近世界高中與竹科實驗中學，擁抱好市多、老爺酒店、關新及金山商圈等成熟生活機能圈，更可以輕鬆連結一高、二高、68 縣道、台鐵、高鐵等等交通要道，此區擁有高綠覆率與低建蔽率，附近更有寬廣靜謐的靜心湖，環境愜意悠閒，結合居住、就業、 文教、休閒複合機能的優質生活機能，隨時體驗方便快速的移動樂趣。

2房室內規劃全部都無柱位，空間動線分區明朗。/中時電子報攝

「寶睿博第」以新古典雙塔優雅外觀設計示人，坪數規劃為 35-39 坪 3 房、27-29 坪 2 房， 目前 3 房已全數完銷，2 房現正熱銷中。竹科新貴的單身貴族與頂客族也不占少數，專案經 理張美方表示，通常購買 3 房不見得每個房間都會用到，因此都會建議客戶考慮 2 房，實用 又精緻。2 房室內規劃全部都無柱位，因此客廳開闊性良好，空間動線分區明朗，廁所也都 擁有對外窗、單層排氣。此外，每戶都擁有維夫拉克電子門鎖、BOSCH 門禁系統，智慧管理 保障出入安全；廚房標配櫻花品牌的隱藏式抽油煙機、落地式烘碗機、人造石檯面，以及 SVAGO 單口 IH 爐等等，打造安全又實用的廚房空間。

衛浴設備標配瑞士百年精品衛浴品牌的全自動電腦馬桶、定溫浴用龍頭、壁掛式瓷 器面盆等等。/中時電子報攝

衛浴設備則是標配瑞士百年精品衛浴品牌的全自動電腦馬桶、定溫浴用龍頭、壁掛式瓷器面 盆等等，主臥衛浴更配備 Panasonic 四合一暖風機，加倍貼心入微；並使用高級耐磨德國進 口 KRONOTEX 精工木地板，耐刮耐磨、，創造舒適居家品質；社區使用德國進口社區淨水系 統，通過 DVGW 認證，可耐受強大水壓，有效濾除固態雜質，確保家中用水乾淨安全，提 供健康用水的環境。

整體而言，「寶睿博第」地處園區第一排的超優地段，又擁有十分便捷的交通及成熟生活機能，卻擁有地主優勢而成為全區四案中開價最合理的超熱門個案，目前基地已經動工，自備款 2 成即可輕鬆成家，難怪深受竹科新貴喜愛，紛紛指定卡位，無論自住還是投資都很合適， 成為竹科第一首選完全不意外！

特別推薦‧正 40 米介壽路、面寬 8.7~9.5 米旗艦名店，車潮人潮往來密集，獲利增值潛力無 窮，敬邀知音蒞臨鑑賞。

(中時電子報)