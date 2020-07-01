全球新冠疫情暴風圈已轉移至美洲國家，美國至今已有260萬人確診、12.7萬人死亡，且疫情曲線再次攀升，6月底甚至出現一日4.5萬人確診，打破先前單日新增確診紀錄。對此，美國防疫首席專家佛奇6月30日赴國會時警告，如果美國再不積極防疫，「每日新增10萬確診一點也不意外」。

據《國會山莊》與《CNBC》等美媒報導，美國過去7天中每日將近4萬確診，遠高於5月時的2.2萬，其中南部與西部州最為嚴重。美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）在參議院衛生委員會上表示表示，目前新增的確診，將近一半來自於佛羅里達、加州、德州以及亞利桑那州，而從每日新增確診逐漸攀升，證明美國防疫正在走向「錯誤方向」。

佛奇表示，雖然他無法精準確認實際情況，但肯定會非常糟糕，並強調美國現在已是每日4萬多新增確診，如果情況沒改善，「每日出現10萬新確診一點也不意外」。至於先今每日確診急速增加是否歸咎於大量檢測，佛奇表示並不盡然如此，有些州疫情惡化主因仍是過早取消居家隔離措施，急於重啟經濟才導致。

對於參議員提問美國是否走在正確的防疫道路上，佛奇表示現在肯定是走在錯誤的方向上，只要看看新增病例曲線就足夠說明，所以美國必須立即有所行動。先前佛奇一再呼籲美國人民盡量避免群聚，若有必要也必須戴上口罩。

(中時電子報)