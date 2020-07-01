根據美國媒體報導，前NBA球星德隆威廉斯白領籃網5年多薪水，每天爽拿1.5萬美元(約台幣44.2萬元)。

德隆威廉斯在2005年選秀會上以探花身分加盟爵士，雖然極具才華且備受期待，但打球風格不被老教頭史隆所喜，2011年明星賽結束後被交易至籃網，2012年接受籃網5年9870萬美元的合約。

2015年夏天籃網決定重整而放棄德隆威廉斯，雙方協議後籃網以2750萬美元分5年支付條款買斷德隆威廉斯將近兩年的4500萬美元合約薪資，德隆威廉斯隨後轉戰達拉斯，改披獨行俠戰袍。

2017年2月德隆威廉斯以老將底薪的方式加盟騎士，與詹姆斯聯手征戰沙場，可惜在總冠軍系列賽4場得分掛蛋，騎士最終1比4不敵勇士，德隆威廉斯在6月12日打完最後一場總冠軍賽之後，至今都沒有獲得任何球隊青睞，也沒有打過任何一場比賽，雖然沒有對外宣布退休，但實際上等同退役。

現年36歲的德隆威廉斯，2015年5月2日打完在籃網的最後一場比賽後，長達2年的時間領著雙薪，即便2017年離開騎士之後也能從籃網手中每天拿到1,5萬美元的「紅包」，這種每天在家裡翹著二郎腿領乾薪的日子終於在今天結束了。

(中時 )