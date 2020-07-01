4天端午假期，花蓮40萬爆量旅遊人次，讓觀光業振奮。振興三倍券今起開放預訂，花蓮縣府也擬定配合三倍券，推東大門夜市6大商圈套餐組合，1張200元券最高可吃300元，單筆消費滿200元，還可抽電視，準備6台，每月抽1台，再加上到11月中旬持續推住宿抽汽車，縣府盼再次引爆消費人潮！

東大門夜市原住民一條街主委吳國民說，因應三倍券紙本面額，夜市攤商合作聯盟，推出套餐組合，除提高民眾購買意願，還能吃到多樣特色小吃，如200元面額可購買到價值250元的套餐。

花蓮縣府觀光處工商管理科長林政穎說，為刺激花蓮國旅市場，鼓勵民眾多使用三倍券，也推出憑券單筆消費滿200元，可抽50吋電視活動，適用範圍鎖定北區立案商圈，包括東大門夜市、花蓮市形象商圈、舊鐵道景觀商圈、百年老街商圈、明義商圈及石藝大街等6處。

縣府觀光處副處長張志翔也表示，至11月15日會提供獎勵旅遊方案，國人參加旅行團或自由行者，到花蓮合法旅宿業住宿，並至「玩花蓮、抽豐田」活動官網登錄，住1晚抽1次，將豐田汽車開回家。

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(中時電子報)