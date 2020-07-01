蘋果iPhone 12系列預計於9月發表，陸媒實際走訪蘋果上海代工廠和碩旗下的上海昌碩，工廠員工透露，目前正在打樣三款iPhone 12，跟先前傳聞一樣有5G和4G版本，並指出今年蘋果新機量產時間可能延後，即便9月新機可如期亮相，但初期供貨不足，恐會出現買不到的窘境。

根據外媒爆料，iPhone 12將推出5G和4G版，最便宜的4G版定價約549美元，比最便宜的5G版低100美元。陸媒《IT時報》近日探訪上海蘋果代工廠昌碩，工廠員工透露，昌碩目前有三款iPhone 12在打樣，且每款都有4G和5G版本。

據了解，昌碩以前都是拿到低階iPhone的訂單，例如iPhone 11系列中，昌碩僅拿到iPhone 11的訂單。今年是否能取得更高階的訂單？員工並未給出一致性的答案，他們說，昌碩對於工作人員進出管控非常嚴格，在iPhone 12生產線的員工都得簽署保密協議，進出工廠也要經過金屬探測檢查，只能憑記憶回想生產情況。

而今年受到疫情的影響，iPhone 12量產時程可能會延後。員工透露，昌碩要到8月中下旬才開始規模架設新產線，iPhone 12量產最快可能在9月，晚的話要到10月。儘管新機9月如期發表，iPhone 12可能會在開賣後經歷一段缺貨期，「它很香，但可能買不到」。

天風國際證券分析師郭明錤最新投資報告中指出，預期蘋果在「所有iPhone 12機型將取消隨機（隨著包裝）附贈耳機」、「為節省成本，所有iPhone 12機型也可能取消隨機附贈充電器。」

(中時電子報)