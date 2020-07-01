民進黨向朱立倫致歉，原來搞錯這件事....。(擷取葉元之臉書)

新北市議員葉元之指民進黨昨新聞稿誤將前營建署長葉世文寫為朱立倫擔任桃園縣長時期的副縣長，民進黨發言人顏若芳今對此特向朱立倫致歉。顏若芳表示，新聞稿把葉世文擔任桃園縣副縣長的時間，錯認為朱立倫擔任桃園縣長時期，基於有錯就該勇於認錯的態度，特向朱立倫前主席致上誠摯歉意。

顏若芳表示，感謝葉元之昨日的指正，經再次仔細查證後，葉世文擔任桃園縣副縣長是在吳志揚縣長任內，若依照國民黨指控陳菊前秘書長貪腐、弊案纏身的標準，原來，國民黨的貪腐團隊，除朱立倫貪腐、弊案纏身外，那吳志揚是不是也算是貪瀆、弊案纏身呢？

顏若芳指出，昨日葉元之議員雖指正葉世文並非朱立倫擔任桃園縣長任內的副縣長，並沒有否認許志堅是朱立倫擔任新北市長所任用的副市長，依法院判決指出，許志堅自2011年至2014年之間，因任職新北市政府副市長，負責主持都更政務，替都更案護航，並利用親人收賄。許志堅擔任新北市副市長時，葉元之議員也在新北市政府服務，若依照國民黨指控陳菊前秘書長的標準，試問，葉元之議員你是否也是貪腐團隊的一員呢？

(中時 )