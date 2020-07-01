工業電腦大廠研華（2395）宣布，將與墨西哥系統整合商（SI）夥伴Interlatin合資成立研華墨西哥子公司，雙方分別持股60％、40％，於今（1）日正式生效。未來將在瓜達拉哈拉及墨西哥城分設辦公室，藉此拓展當地工業4.0業務，並成為進入中南美市場跳板。

研華工業物聯網事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠表示，墨西哥1993年即加入亞太經濟組織（APEC），近年與多國簽署自由貿易協定、配合美墨關稅優惠，吸引許多企業紛紛設置製造中心，而延伸出許多智慧自動化、工業4.0與數位轉型等商機。

張敏忠說明，研華選擇與通路夥伴Interlatin合資成立墨西哥子公司，主要希望借助Interlatin在墨西哥豐厚的在地關係與資源，專注於電子製造、汽車業及運輸系統的產業知識，以及服務當地大客戶與大型專案的豐富經驗，以大幅拓展研華於墨西哥的市場業務。

張敏忠表示，墨西哥因具西班牙語言優勢，成為研華進入中南美市場的最佳跳板。希望透過設立合資子公司，藉此深耕研華在地品牌能量，並憑藉工業物聯網的強勁趨勢，走向更多智慧城市、零售等智慧應用發展的產業。

Interlatin總經理Alejandro Carrillo表示，公司自2010年起成為研華通路夥伴，長期致力發展墨西哥自動化產業。近年因工業物聯網興起，積極協助當地客戶拓展進行工業4.0和數位轉型業務，理念與發展策略與研華近年策略不謀而合，因而選擇進一步合作。

Alejandro Carrillo認為，由於研華為全球企業，雙方合資設立子公司深化合作，不僅可藉其全球行銷通路，將墨西哥產業帶入全球價值鏈，更可透過在不同產業的應用與解決方案，滿足客戶不斷變化的需求。

研華墨西哥子公司總經理Alvaro Romo表示，研華墨西哥子公司未來將聚焦汽車業、半導體、環境與能源、交通、教育等產業。現階段除從Interlatin移轉部分員工至合資公司外，之後亦將陸續招募行銷、業務等職務。

Alvaro Romo指出，研華墨西哥子公司長期將以建構完整功能的子公司為發展目標，建立包括業務、行銷、技術支援、物流、財會、人資、維修服務中心等職務功能。

(時報資訊)