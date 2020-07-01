聯邦快遞（FedEx）上季業績報喜，周二盤後股價大漲9%。

聯邦快遞公布第四財季（截至5月31日）營收年減2.2%，為174億美元，但優於市場預估的164億美元。經調整後淨利年減49.7%，為6.63億美元，相當於每股盈餘2.53美元，亦超出市場市場預期的1.52美元。

此外，與疫情相關的營業成本增加1.25億美元。

聯邦快遞表示，新冠肺炎疫情肆虐全球，但為了防止疫情擴散的封鎖措施帶動電商事業蓬勃發展，物流業者亦連帶受惠。

(時報資訊)