新冠肺炎衝擊，周二國際原油期貨價格跌逾1.3%；據彭博社(Bloomberg)報導，中國最大的五家煉油商正計畫籌組營銷聯盟進行談判，此舉可能會略微壓低亞洲市場利潤率之外，俄羅斯和非洲混合燃料將優先受到中國聯合競購的影響。與此同時，利比亞受內戰影響，自1月以來原油生產幾乎全面停擺，利比亞國家石油公司(NOC)表示，目前正在努力恢復石油出口，並持續與鄰國就解除封鎖的議題進行協商。

此外，由於過去兩周國際新冠肺炎確診病例激增，據美國約翰斯霍普金斯大學報告，美國新冠肺炎累計確診病例超過260萬人次，導致原油的需求前景不甚明朗，終場引發獲利回吐，其中美國原油跌幅1.1%，倫敦原油跌幅1.3%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.43美元，報每桶39.27美元；8月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.18美元；8月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.56美元，報每桶41.15美元。(商品行情網)

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