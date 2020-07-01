1.華紙(1905)：切入食安紙市場力拚轉盈，今早股價攻克5日線。
2.聯電(2303)：昨外資、自營商聯手轉買超計6067張，帶動今早股價續漲逾1.5%，突破月線。
3.官田鋼(2017)：外資連6日買超，昨多頭反撲，爆量收復5日線、月線，拉出一根長紅棒，今早一度再漲逾6%。
4.辣椒(4946)：決減資50%改善財務結構，今年將推出兩款遊戲，今早隨大盤續彈近4.5%，拿回5日線、月線。
5.鴻海(2317)：外資加碼不間斷，昨日買超23100張，今早突破87元，創今農曆年以來高點。
6.可成(2474)：股東會釋佳音，看好下半年客戶需求不錯，多方股下大補丸，一早跳空攻高約5%。
7.環科(2413)：奪第一大日系車廠訂單利多持續發酵，股價繼續三級跳，早盤再亮紅燈。
8.南僑(1702)：股東會通過配息2元，下半年營運急起直追，股價增溫走高1%。
9.天正國際(6654)：長華參與私募，持股比突破12%，量價齊揚登漲停。
10.炎洲(4306)：出售寧波廠，貢獻EPS逾1.4元，激勵早盤上漲逾5%，衝上開紅盤以來之逾5個月高價。
11.雍智科技(6683)：Q3營運看好將進入高峰，全年獲利動能可期，股價高漲逾9.5%，飆上波段新高點。
12.聚積(3527)：本季業績升溫可期，外資力挺，晨盤走揚近4%。
13.億豐(8464)：三大法人昨轉買超，早盤勁揚逾5%，收復5日線及周線。
14.緯穎(6669)：匯豐予以買進評等，高喊1100元，早盤放量漲逾6%，收復周線。
15.緯創(3231)：受惠蘋果迴避印度進口稅，早盤漲逾3%。
16.福邦證(6026)：決配息0.7元，殖息率達7.84%，早盤漲逾1%。
17.鎧勝-KY(5264)：庫藏股買回4250張，三大法人昨轉買超，早盤漲逾2%，一度突破70元。
18.安碁資訊(6690)：資安檢測業務升溫、H2樂觀，早盤漲逾3%。
19.建漢(3062)：5G開台，概念股開香檳，今跳空漲停後遭獲利了結，漲幅收斂至5%。
20.亞太電(3682)：5G開台大戲登場，昨獲外資反手買超1164張，早盤續揚5%，登半年高。
21.晶電(2448)：蘋果引爆Mini LED，台供應鏈沾光，晨盤放量強彈3%，彈上月線。
22.合一(4743)：防疫股炙手可熱，獲外資連6買，早盤彈升5%，再飆天價273元。
23.晟德(4123)：今受邀法說，不甩外資近日偏空操作，早盤獲買盤點火勁揚4%。
24.碩禾(3691)：併致嘉拓被動元件、5G濾波器市場，激勵晨盤跳漲4%，重登月線及90元。
25.東典(6588)：繳出0.19％史上罕見新低中籤率，今轉上櫃剽悍大漲130％，蜜月行情發燙，牽動光通訊股價再攻一波。
(時報資訊)
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